Neues Kinderballett in Salzburg: Bunte Fische haben auch ein Herz für Haie

Es muss nicht immer "Nussknacker" sein: Das Landestheater bietet mit dem "Regenbogenfisch" ein zeitgemäßes Kinderballettstück.

"Tentakel, Flosse, Schere - das beste Team der Meere": Diesem Leitspruch folgt ein Trio in der TV-Kinderserie "Maari". Auch das Salzburger Landestheater hat den Reiz des Ozeans und seiner Bewohner erkannt und lädt zum Unterwassertanz: "Der Regenbogenfisch" wird zum Kinderballett.

Das Kinderbuch von Marcus Pfister zählt zu den beliebtesten unserer Zeit, werden doch Werte wie Gemeinschaftssinn und Toleranz vermittelt. Der Regenbogenfisch lernt, das sein schillerndes Schuppenkleid nicht vor Einsamkeit schützt. Erst als er seine Pracht mit den Artgenossen teilt, wird er Teil einer Community, die auch dem mächtigen Hai die Stirn bietet - und sich mit dem Raubfisch zuletzt im Kampf gegen die Menschen verbündet.

Wie lässt sich dieser Stoff in ein Handlungsballett umsetzen? "Ich liebe die Herausforderung, eine Geschichte ohne Worte zu erzählen", erzählt Kate Watson, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Josef Vesely die Choreographie schuf. "Tanz ist eine Sprache, die jeder versteht." Tatsächlich zieht die Verbindung aus Klang, Bewegung und Farbe den Besucher gleich hinein in eine Meeresparty, die von einer achtarmigem Oktopus-Dame am DJ-Pult befeuert wird. Das siebenköpfige Ballettensemble um Cassiano Rodrigues, das Ausstatterin Eva Musil in knallbunte Trainingsanzüge im Drei-Streifen-Look hüllt und in einer fantasievollen Meereswelt verortet, verbindet fließende klassische Bewegungssprache mit zeitgemäßen Breakdance-Moves. Dazu passt die Musikauswahl, die Vivaldis "Vier Jahreszeiten" oder den "Karneval der Tiere" mit Hip-Hop- und Housebeats anreichert.

"Kinder zum Ballett zu bringen, ist unser Ziel", sagt Kate Watson. Und dabei könne ein Stoff, der den Nachwuchs von heute betrifft, womöglich hilfreicher sein als ein Klassiker wie "Der Nussknacker". Die Wirkung dieser hinreißenden Produktion testete das Landestheater bei der Uraufführung am Donnerstag gleich an der Zielgruppe aus: Die Kammerspiele waren randvoll mit Salzburger Kindergartengruppen. Die Fünfjährigen folgten satte 45 Minuten lang gebannt der Wunderwelt des Tanzes - von wegen Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches.

Tanz: "Der Regenbogenfisch" von Kate Watson und Josef Vesely. Salzburger Landestheater, Kammerspiele, bis 24. Februar.