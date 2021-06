Neues Programm von Josef Hader nach 17 Jahren: Ein Arsch, der sich ein ganzes Leben schönsäuft

Wie immer ein großer Monolog am Abgrund: "Hader on Ice" hatte am Donnerstag im Stadtsaal in Wien Premiere. Das Warten hat sich gelohnt, weil Hader weiß, wie man die Welt mit wenigen Worten in ihre Widersprüche zerlegt.

SN/lukas beck Josef Hader hat ein neues Programm: „Hader on Ice“.