Neues Programm von Josef Hader nach 17 Jahren: Ein Arsch, der sich ein ganzes Leben schon säuft

Wie immer ein großer Monolog am Abgrund: "Hader On Ice" hatte am Donnerstag im Stadtsaal in Wien Premiere. Das Warten hat sich gelohnt, weil Hader weiß, wie man die Welt mit wenigen Worten in ihre Widersprüche zerlegt.

Das Publikum erscheine ihm ein bisschen aufgeregt, sagt Josef Hader, als er die Bühne im Stadtsaal betritt. Liegt wahrscheinlich an der Vorfreude. Aber, sagt er, man müsse sich nicht sorgen, er habe alles im Griff, bei seiner "Premierenroutine". Das ist freilich der erste Lacher für die Kenner. Es ist Haders erst dritte Premiere seit 1994, als er mit "Privat" aufzutreten begann. Und 17 Jahre liegt die Premiere des letzten Programms "Hader muss weg" zurück. Damit ist an diesem ...