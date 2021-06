Neues Salzburger Festival "Performance Fiction" startet: Der Ton macht nicht nur die Musik

Bei einem neuen Festival dreht sich alles um Zukunftsfragen - und besondere Kunst-Stoffe.

Der Ton ist nicht leicht. Das ist deutlich zu hören. Nicht nur an den Schritten der fünf Performerinnen, die im beinahe leeren Theaterraum immer im Kreis laufen, erst langsam, dann immer schneller. Auch an ihrem Atem glaubt man die zunehmende Anstrengung erkennen zu können, während sie Runde um Runde drehen: Der "TON", der einer Performance im Toihaus ihren Titel gibt, steht nicht in erster Linie für Sound, sondern für die feuchten, mehrere Kilogramm schweren Lehmziegel, die von den Akteurinnen 30 ...