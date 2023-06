"New Creation" bei der Sommerszene: Alles steht kopf in Bolsonaros Brasilien

Bruno Beltrão setzt sich mit der Lage der Nation unter rechter Herrschaft auseinander - und beschert der Sommerszene ein Glanzlicht.

Stehen die Tänzer auf ihren Händen oder bewegen sie sich auf ihren Schultern? Beleuchtet werden in dieser Szene nur die Füße, die in die Höhe ragen und eine markante Choreographie erzeugen. So faszinierend und virtuos diese Miniatur ist, so politisch lässt sie sich lesen: In dieser Gesellschaft kann man sich nicht mehr auf moralische Grundsätze oder Gesetze verlassen. Alles steht Kopf.

Der brasilianische Choreograph Bruno Beltrão setzt sich in seiner jüngsten Arbeit - lakonisch "New Creation" betitelt - ...