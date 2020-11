"Nieder mit dem Kaviar, Buben sind zum Küssen da!"

Das Ensemble Nesterval inspiziert den Homo sozialdemocraticus auf surreale, innovative und interaktive Weise.

"Userin iPad von Barbara, können Sie mich hören? Ich darf Sie weiterleiten - Viel Vergnügen und Freundschaft!" So klingt Saalpersonal in Zeiten von Onlinetheater. Dabei spielen Nesterval-Produktionen ohnehin meist außerhalb des klassischen Theaters. Es gab Aufführungen im Wiener Narrenturm oder beim Steirischen Herbst mitten in der Gemeinde Vordernberg. Während des Lockdowns übersiedelt das Kollektiv für eine Koproduktion mit dem Studio Brut in den digitalen Raum - aber nicht ausschließlich, denn Liveschaltungen führen vom Sofa aus sogar in die Generali-Arena in ...