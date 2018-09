"Niemand sagt: ,Uh, da kommt ein Mann!'"

Das Kosmos-Theater setzt auf Feminismus und Frauenthemen und lässt Männer mitwirken.

Brauchen Frauen ein spezielles Theater? Braucht eine Stadt ein feministisches Theater? "Ja, das ist total notwendig und zeitgemäß", versichert Veronika Steinböck. Sie hat die Leitung einer Besonderheit übernommen: des Kosmos-Theaters in Wien, des weit und breit einzigen auf Frauen spezialisierten Theaters. Viele anderen Häuser, wie das Theater Rampe in Stuttgart oder freie Produktionshäuser in Berlin, seien programmatisch ähnlich ausgerichtet, erläutert Veronika Steinböck. Während man dies woanders meist mit Frauen in der Leitung erklären kann, hat das Kosmos-Theater das Thema Frau im Gründungsauftrag. "Diese Definition ist in Europa einzigartig", sagt die neue Kosmos-Direktorin, die am Dienstag das Programm ihrer ersten Spielzeit vorgestellt hat.