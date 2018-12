Österreichs Nestbeschmutzer sind wieder unterwegs

Die "Staatskünstler" blicken auf das Jahr 2018 und drehen vieles durch ihren satirischen Fleischwolf: vom "wilden Ritt" der SPÖ bis zu Innenminister und Opposition.

Ist es die wie immer frisch geföhnt wirkende Superfrisur Florian Scheubas, die alle drei Männer zu einer in Relation zu ihren Possen und Jargons unfassbaren Eleganz aufreizt? Jedenfalls erscheinen die drei schärfsten Polit-Satiriker Österreichs, Thomas Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba, im Keller des Wiener Rabenhofs unerhört sauber und manierlich: gekleidet in graue Dreiteiler samt zugeknöpften Gilets und mit Haartracht, als hätte ein Friseur sein Messer an ihren Haarspitzen gewetzt. Es dauert aber nur einige Minuten, da macht sich Thomas Maurer schon über die "Wurstelanzüge" lustig.