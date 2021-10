Omar Sarsam wird mit dem "Salzburger Stier 2022" ausgezeichnet

Der Kabarettist und Kinderchirurg Omar Sarsam erhält heuer den Kleinkunstpreis "Salzburger Stier" für Österreich. Für Deutschland wird die Kabarettistin Luise Kinseher ausgezeichnet und für die Schweiz gewinnt das Bühnenduo Fatima Moumouni und Laurin Buser.

Er hat zwei Berufe: Am Tag rettet er als Kinderchirurg in seiner Praxis in Wien jungen Patientinnen und Patienten das Leben. Am Abend steht er auf Österreichs Kabarettbühnen, singt, spielt und macht Witze. Omar Sarsam, Jahrgang 1980, ist in Österreich aufgewachsen und hat irakische Wurzeln mit tschechischen und kroatischen Einflüssen. Seine Herkunft ist auch Teil seines Programms. Und unter anderem dafür wird er nun mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet, wie der ORF in einer Aussendung bekannt gibt. Sein "sehr ironischer Umgang mit klassischen Klischees gegenüber dem Fremden" wird dabei hervorgehoben. Soziokulturellen Besonderheiten sei er immer auf der Spur gewesen - im arabischen Restaurant seines Vaters ebenso wie im Waldviertel, der rauen Heimat seiner Frau im Nordwesten Österreichs.

Die mit jeweils 6000 Euro dotierten Kabarettpreise gehen für Deutschland an Luise Kinseher und an das Schweizer Duo "Zum goldenen Schmied", Fatima Moumouni und Laurin Buser. Die Auszeichnung wird von einer Jury aus Fachredakteurinnen und Fachredakteuren der Unterhaltungsredaktionen von ARD, SRF und ORF im Jahr 2022 zum 41. Mal vergeben. Überreicht werden die Auszeichnungen beim Stier-Event von 20. bis 21. Mai 2022 im Stadttheater Lindau.

Omar Sarsam: "Dankbar und glücklich"

In einer ersten Reaktion sagte der 41-jährige Kabarettist Omar Sarsam: "Ich bin sehr dankbar und glücklich, für meine Arbeit, die mir so viel Spaß macht, auch noch einen Preis zu bekommen. Eigentlich würde ich ihn am liebsten mit allen KabarettistInnen teilen, die ihre Arbeit genauso leidenschaftlich verfolgen. Dann wäre es aber nur mehr ein Salzburger Steak."

Als Solokabarettist ist Omar Sarsam seit 2016 aktiv und in seinem dritten Programm "Sonderklasse", das im September Premiere gefeiert hat, beschäftigt er sich mit Werten, Chancen und dem Gleichheitsprinzip.

"Der Kabarettist beherrscht mehr Musikinstrumente, als er tragen kann. Seine Bühnenprogramme sind vom Arztberuf inspiriert, von heiterer Gelassenheit getragen und facettenreich in der musikalischen Gestaltung", schreibt der ORF in seiner Aussendung über den Preisträger. "Auf der Bühne will er seinem Publikum zumindest zwei Ängste nehmen: die Angst vor dem Arzt und vor dem Unbekannten."

Vom Party-Hit zum Corona-Podcast

Bekannt wurde Sarsam auch mit Kollege Marc Bernhuber und dem Hit "Disco, Disco! Party, Party!", der es im Jahr 2010 in die österreichischen Charts schaffte. Anfang 2016 feierte Sarsam mit seinem ersten Solokabarettprogramm "Diagnose: Arzt" Premiere. Seit demselben Jahr tritt er auch regelmäßig in der ORF-Ratesendung "Was gibt es Neues?" auf. Während des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 startete er mit seinen Kollegen Michael Niavarani und Klaus Eckel einen wöchentlichen Video-Podcast namens "Alles außer Corona", in dem sie über ihren Alltag, Politisches und Philosophisches plauderten. Auf der Bühne ist sein Privatleben nicht tabu, so erzählt er in seinem neuen Programm auch von seiner Zeit in Väterkarenz. Der 41-Jährige ist verheiratet und hat zwei Söhne.