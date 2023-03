Performdance beginnt in Salzburg: Ein Festival setzt wieder Tanzimpulse

Performdance in der ArgeKultur: Zwischen Publikum und Künstlern lösen sich Grenzen auf.

Was passiert, wenn sich Publikum und Künstler in einer Performance ungewohnt nahekommen? Entsteht neue Intimität? Oder bleibt eine Barriere? Um Fragen wie diese dreht sich in Helene Weinzierls Stück "Rhythmus und Rausch" vieles. 2021 eröffneten die Salzburger Choreografin und ihr Ensemble CieLaroque mit dieser Performance die Sommerszene. Aber auch, wenn der Gedanke naheliegt: Um die Suche nach einer Balance zwischen Nähe und Abstand, zu der die Covidpandemie damals zwang, ging es nicht. "Wir hatten bereits vor den ersten Lockdowns mit ...