Peter Blaikner kehrt in die Kindheit zurück

In seinem neuen Kabarett "Wos woas denn i" hält der Pinzgauer Künstler Rückschau auf sein Leben. Auf der Bühne erhält er familiäre Unterstützung.

Begonnen hat alles in Zell am See. Dort vermietete Peter Blaikners Großmutter in den 1960er-Jahren Zimmer, und der Bub kam erstmals mit deutschen Touristen in Berührung. "Das war für mich der erste Kontakt mit der weiten Welt. Ich erkannte, dass es außerhalb des Pinzgaus auch noch etwas gibt", erzählt der Kabarettist.

Die Kindheitserinnerungen sind Teil des neuen Programms des vielseitig begabten Künstlers, das heute Premiere feiert. "Wos woas denn i" sei eine Rückschau auf sein Leben, erzählt Blaikner. ...