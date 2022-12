Uraufführung von Peter Handkes "Zwiegespräch": Sprache versandet in der Geriatrie

Zum 80. Geburtstag des Nobelpreisträgers Peter Handke wird dessen neues Werk uraufgeführt.

Peter Handke am Burgtheater hat eine Tradition. Demgemäß wird zu dessen 80. Geburtstag dessen in Prosa verfasstes "Zwiegespräch" uraufgeführt: Zwei alte Männer erinnern sich an ihre Großväter, die eigene Endlichkeit und die "himmlische, irdische Liebe". Zwei Narren, "jeder auf seine Weise", zwei Spieler bis zum Tod. Peter Handke hat den Text den beiden - vor Jahren verstorbenen - Schauspielern Otto Sander und Bruno Ganz gewidmet, unvergesslich als Engel Damiel und Cassiel in Wim Wenders' "Himmel über Berlin" oder in "Ritt ...