In der Rolle des Juden Mendel Singer zeigt er einen gottesfürchtigen Mann, den die Schicksalschläge so mürbe machen, dass er zürnt und einsam wird, doch am Ende die Güte findet.

"Sprich mir nach, Menuchim!", ruft der Vater. "Sprich: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde!" Doch der Bub glotzt und hält im Wippen inne, mit dem er den feinen Klang des Löffels am Teeglas begleitet hat. Der Vater hat die Hand kippt in Kommandoton: "Am Anfang schuf Gott…" Doch Menuchim stiert dumm. Er bleibt ein Tölpel.