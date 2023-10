Die georgisch-deutsche Autorin Nino Haratischwili hat die antike Figur der Phädra für die Gegenwart gestaltet.

Nino Haratischwilis Phädra geht in Flammen auf. Die georgisch-deutsche Autorin hat sich am antiken Mythos orientiert und die ambivalente Figur der Phädra für die Gegenwart gestaltet. "Es ist keine lyrische Stimmung, also steht hier auch nichts Lyrisches", sagt eine Stimme ...