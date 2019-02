Pongauer Regisseur kehrt heim: "Ich suchte etwas, das ich noch nicht kenne"

Franz-Xaver Mayr kam ohne Vorbildung zum Theater. Als gefeierter Regisseur kehrt er nach Salzburg zurück.

Jeder Künstler kommt auf seine Weise ins kreative Laufen. Franz-Xaver Mayrs Motor ist die Wut. "In einer Arbeit habe ich mich echauffiert, dass das Wort Gerechtigkeit eine so banale Hülle ist, die eine vollkommene Nullaussage mit sich bringt. Im besten Fall wird dann ein Stück daraus", erzählt der 32-Jährige. Sein Stück "Arme Gerechtigkeit, liegst im Bett und hast kein Kleid!" brachte der Regisseur und Autor am Theater Drachengasse in Wien selbst zur Uraufführung. Auch am Burgtheater oder im Schauspielhaus Wien hat Franz-Xaver Mayr Arbeiten vorgelegt, die viel mit unserer Zeit zu tun haben.