Premiere am Raimundtheater: Miss Saigon landet in Wien

Das Musical besticht mit aufwendiger Bühnentechnik und zig Kostümwechseln. Leider wurden die Texte übersetzt.

Rotoren rattern, der drei Tonnen schwere Hubschrauber hebt ab. Mit ihm dahin ist die Hoffnung all jener, die verzweifelt am Zaun der US-Botschaft hochklettern. Eine von ihnen, die 17-jährige Vietnamesin Kim, ist guter Hoffnung. Nach einer Nacht mit dem US-Soldaten Chris. Die tragische Geschichte der beiden wird in "Miss Saigon" erzählt. Seit der Londoner Uraufführung 1989 hat sie schon 36.000 Millionen Menschen bewegt. Jetzt ist "Miss Saigon" erstmals in Wien zu sehen. Bereits drei Mal verschoben, fast ein Jahr später ...