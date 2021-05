Premiere von Köhlmeiers "Lamm Gottes" in Salzburg: Menschliche Abgründe tun sich auf

Eine Braut verzweifelt bei ihrer Suche nach Gott. Ein Teufel, der mehr Freund als Feind zu sein scheint. Und der Tod ist allgegenwärtig. Im dritten Anlauf feierte Michael Köhlmeiers Stück "Lamm Gottes" nun auch in Salzburg Premiere.

Eine Tischgesellschaft geht zu Ende, der Tod klopft an. Es folgt ein Pakt mit dem Teufel und über all dem schweben die großen Fragen der Menschheit: Gibt es einen Gott? Und was passiert mit uns, wenn wir sterben? Aber nicht Jedermann und auch nicht Faust verhandeln mit dem Höllenfürst, in Michael Köhlmeiers Stück "Lamm Gottes", das am Mittwoch im Schauspielhaus Salzburg Premiere gefeiert hat, fleht Martha, die frisch vermählte Braut, um das Leben ihres geliebten Albert. "Deine Seele? Als Opfer? ...