Puppenspiel in Salzburg : Der Weltschmerz des Marienkäfers

Coronabedingte Salzburg-Premiere: Puppenspieler Nikolaus Habjan und Franui gestalten Kreisler-Liederabend.

Nikolaus Habjan, Puppenspieler, Kunstpfeifer, Regisseur und begnadeter Stimmenimitator, ist viel beschäftigt. In Dortmund brachte er kürzlich in einer Neufassung von Paulus Hochgatterer Mozarts "Entführung aus dem Serail" heraus. In Wien führte er Regie und Puppen in der Uraufführung des Horrorromans "Der Leichenverbrenner" und nur zwei Tage danach hatte am Samstag im Haus für Mozart sein neues eigenes Projekt "Alles nicht wahr" Premiere.

Nach der Absage der Bregenzer Festspiele kam die Salzburger Kulturvereinigung in den Genuss der Erstpräsentation. Der ...