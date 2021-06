"Rhythmus und Rausch" zum Auftakt der Sommerszene: In der Nähe liegt die Kraft

Mit einer Performance von Helene Weinzierl im Spanungsfeld zwischen Nähe und Distanz, Anonymität und Intimität hat das Festival nach einem Jahr Corona-Zwangspause begonnen.

So schnell gibt er nicht auf, der Mann im sportlichen Trainingsgewand: "Fühlt ihr die gute Energie?", fragt er ins Publikum, während er unermüdlich wie in einer Duracell-Werbung seine Tanzbewegungen wiederholt: "Kommt schon, schüttelt alles, was ihr habt! Und lächelt!" Ob dieser Aufforderung auch auf jedem Sitzplatz Folge geleistet wird, ist freilich schwer zu sagen: Alle im Publikum haben FFP2-Masken auf. Aber auch das passt zum Thema: Um Nähe und Distanz, Anonymität und Intimität dreht sich in der Choreografie "Rhythmus und ...