Rostige Flügel im Burgtheater

Horváths Kasimir und Karoline enden in der Notfallambulanz.

"Man hat halt oft so eine Sehnsucht in sich - aber dann kehrt man zurück mit gebrochenen Flügeln und das Leben geht weiter, als war man nie dabei gewesen." In Mateja Koležniks Inszenierung von Ödön von Horváths Volksstück "Kasimir und Karoline" am Burgtheater fällt Marie-Luise Stockinger als weibliche Titelfigur wie ein Vögelchen verletzt zu Boden, zerbrechen wird sie aber nicht. Der fröhliche Rausch ist vorüber. Ernüchterung ist das Ergebnis dieses Tages, der mit dem Bild eines schwebenden Zeppelins beginnt. Dorthin ...