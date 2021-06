Rudolf Frey wird Intendant des Theaters in Bozen.

Der Salzburger Rudolf Frey wird ab Mitte 2023 Intendant der Vereinigten Bühnen in Bozen. Dies wurde am Mittwoch bekannt gegeben. Der 38-Jährige folgt auf Irene Girkinger, die in ihrer zehnjährigen Intendanz das Theater mit viel Schwung und Ideen belebt hat; außergewöhnlich war das Projekt "Option. Letzte Spuren der Erinnerung" über die Auswanderung vieler Südtiroler 1939 ins Deutsche Reich, in dem Berichte von Zeitzeugen zur Sprache kamen.

Rudolf Frey inszeniert seit 2007 Theater und Oper und war mehrmals als ...