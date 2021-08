"Russische Nationalpost" kommt nach Salzburg

Vorher spielt das Theater Ecce die "Post" und andere Stücke noch einmal im Pinzgau.

Das zweite VOLXOMMER-Theaterfestival in Coronazeiten geht am Sonntag zu Ende. Trotz der Widrigkeiten wartete es mit einem umfangreichen Programm an vier Spielorten in den drei Gemeinden Leogang, Saalfelden und Lofer auf, weil es das fünfte Festival war und das veranstaltende Theater Ecce seinen 25. Geburtstag feiert. In Lofer gastierte man zum ersten Mal.

Theaterleiter Reinhold Tritscher sagt, die Erfüllung der Corona-Auflagen sei kein Problem gewesen. "Fast alle Besucher waren geimpft oder getestet und wir haben auch Tests vor ...