Saisonstart am Landestheater Niederösterreich: Fantastisches Varieté mit Witz, Charme und Molière

Ruth Brauer-Kvam verwebt Stücke des französischen Dramatikers und beschert St. Pölten ein humorvolles Theaterfest.

Charleston-Kleidchen, Wasserwellen, goldene Quastenschnüre, Stummfilm und Varieté: Die Roaring Twenties verzaubern mit ihrer Ästhetik. Es war auch die Epoche, als viele Frauen begannen, sich erste Freiheiten zu erkämpfen. Manchen Männern machte diese Selbstermächtigung Angst.

So geht es auch Arnolphe in "Molières Schule der Frauen". Im Landestheater Niederösterreich wird die Rolle mit viel Körpereinsatz und charakteristischem Lacher von Tilman Rose gespielt. Mit seinem aufgeplusterten, doch plumpen Auftritt im blauen Plüschmantel, mit Schmalzlocke und breitem Grinsen erinnert er an eine ...