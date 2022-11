Salzburger Festival "Feminist Futures": Bewegt sich der Tanz in eine feministische Zukunft?

Acht Tage, viele Performances, Debatten und ein großes Thema: Das Festival "Feminist Futures" wird in Salzburg eröffnet.

Stehen bleiben gilt nicht. "Wir versuchen das Publikum sanft einzuladen, sich zu bewegen", erzählt Milla Koistinen. Und bewegen müssen sich in der Performance der finnischen Choreografin früher oder später alle einmal. Das liegt allein schon an den riesigen Stoffballons, die im leeren Saal der Szene Salzburg viel Raum einnehmen. Anfangs liegen sie wie bunte Decken auf dem Boden, dann werden sie bei der Probe am Mittwoch mit Luft befüllt und beginnen sich immer weiter durch den Saal zu schieben. Die ...