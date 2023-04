Salzburger Landestheater entdeckt Lust auf Heimspiele

Nach der Sanierung steht das Salzburger Landestheater wieder ganzjährig zur Verfügung. Das spiegelt sich im Programm für 2023/24.

Ein Zirkuszelt am Stadtrand und ein mehrmonatiges Gastspiel in der Felsenreitschule: Zwei Saisonen lang befand sich das Salzburger Landestheater sanierungsbedingt im Auswärtsspielmodus. Intendant Carl Philip von Maldeghem präzisiert mit Verweis auf die Coronalockdowns: "2018/19 war die letzte Spielzeit, in der wir das Haus vollständig nutzen konnten."

In der kommenden Saison ist erstmals seit Langem wieder die volle Zahl an Produktionen am Landestheater möglich. Das zeigt sich in einer Dichte von Produktionen, die auch dank neuer technischer Möglichkeiten allesamt ...