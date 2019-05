Aus Interviews mit Bewohnern von Seniorenheimen entstand an den Kammerspielen ein Stück, in dem Senioren zu hören sind - und ewige Jugend zu sehen ist.

"In unserem Alter kann man jede haben - gedanklich", wirft ein Herr in die Runde. Der Schmäh rennt. Auch, wenn es um vermeintliche Tabuthemen geht. Sex im Alter ist nur bedingt Thema, man behilft sich mit Erinnerungen an eine ferne, ...