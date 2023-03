Salzburger Landestheater mit Klassiker in neuem Kleid: Hamlet kann auch eine Frau sein und einen Abba-Song hören

Der Salzburger Landestheater zeigt "Hamlet" als One-Woman-Show" von Janna Ramos-Violante im Probenzentrum Aigen.

Ein gefüllter Einkaufswagen, ein weißes Leintuch, das als Kulisse für ein Schattentheater dient, und ein Bühnenmodell, das an die elisabethanischen Theater zu Shakespeares Zeiten erinnert - mehr braucht die südafrikanische Schauspielerin Janna Ramos-Violante nicht, um einen abwechslungsreichen "Hamlet" auf die Bühne zu zaubern. Die englischsprachige Inszenierung von Carl Philip von Maldeghem hatte am Freitag im Probenzentrum des Landestheaters in Salzburg-Aigen Premiere.

Die Handlung des Shakespeare-Klassikers ist bekannt: Claudius, der Bruder des Königs von Dänemark, ermordet den Herrscher, reißt ...