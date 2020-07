Das Salzburger Straßentheater feiert den 50er coronabedingt mit einer kompakten musikalischen Revue.

"Wie lange hält das Wetter?" - "Bis wir fertig sind." In diesem einen Punkt irrt das Ensemble des Salzburger Straßenensembles am Mittwochabend: Eine Viertelstunde nach Beginn der Premiere setzt typischer Salzburger Schnürlregen am Gelände der Stiegl-Brauwelt ein - und bleibt ...