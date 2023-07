Salzburger Straßentheater: "Schatz, ich brauche eine Niere, aber deine will ich nicht mehr"

Wenn die Diagnose nicht so rosig ist, dann beginnt das Drama. Davon erzählt das Stück "Die Niere", mit dem das Salzburger Straßentheater auf Tour geht. Die Vorpremiere am Mittwoch überzeugte.

"Bin ich ein schlechter Mensch?" Mit dieser Frage beschäftigt sich die Komödie "Die Niere" von Stefan Vögel. Der Vorarlberger ist seit 1993 als Theaterautor und Schauspieler tätig. "Die Niere" zählt zu den meistgespielten Stücken im deutschsprachigen Raum.

Alles beginnt mit einer Vorsorgeuntersuchung von Architekt Arnold und seiner Frau Kathrin. Dort erfährt sie, dass sie an einer Niereninsuffizienz leidet und ein Spenderorgan braucht. Zum Glück hat ihr Mann die passende Blutgruppe, doch dieser ziert sich, seiner Frau (s)eine Niere anzubieten. Es entflammt ein Streit, dieser wird gestoppt durch den Besuch von Diana und Götz. Die beiden wollen einen großen Auftrag für den Architekten feiern: Er konzipiert den Diamond-Tower in Paris. Zum Feiern kommt es nicht, nachdem Götz - ohne zu überlegen - Kathrin seine Niere spenden möchte. In kürzester Zeit stehen beide Paare vor einer Liebesprobe samt Intrigen und Konfrontationen. Eines steht fest: In diesem Stück ist nichts so, wie es scheint.

"Es geht bei uns immer um die Kombination von Humor und gesellschaftsrelevanten Themen", erzählt Straßentheater-Leiter Georg Clementi. In Zusammenarbeit mit der Salzburger Kulturvereinigung bestreitet das Ensemble eine Tour durch das Land Salzburg mit 44 Aufführungen unter freiem Himmel und unter Dach. Georg Clementi inszeniert selbst und übernimmt die Rolle des Arnold, seine Ehefrau Anja Clementi schlüpft in die Rolle der Gattin. Karoline Troger und Alex Linse unterstützen das Ensemble in den Rollen Diana und Götz.

Die Bühne ist eine Wohnung mit Dachterrasse. Die Farben halten sich in schlichten Grautönen. Auf dem Balkon wächst eine Reihe weißer Blumen, nur eine davon ist rot. Rot tragen auch die Akteure. In weißen Shirts und roten Latzhosen wird der Song "Love and Marriage", bekannt aus der TV-Serie "Eine schrecklich nette Familie", angestimmt. Danach sind die Damen mit rotem Lippenstift und Nägeln zu sehen, Arnold sticht mit roten Hosenträgern - Alex Linse und Harald Schöllbauer sind für die Ausstattung verantwortlich - hervor. Angesichts dieser Farbakzente ist es kaum verwunderlich, dass ein oder zwei Excel-Listen-Witze auch sein müssen.

Ein weiterer origineller Regieeinfall: Maria Handlechner fungiert als lebendiges Smartphone, simuliert Klingeltöne und reicht den Schauspielern häufig das Handy aus dem Off. Damit lassen sich die ernsten Themen des Stücks besser verdauen. Die gut funktionierende Dynamik des Schauspielensembles wird mit jeder Szene deutlicher. Die Freundschaft der Männer, die in einem buchstäblichen Hahnenkampf endet, oder die Anspielungen auf das phallische Modell des Diamond-Towers kitzeln beim Publikum die Lachmuskeln.

Georg Clementi ist immer "auf der Suche nach Stücken, wo man etwas zum Lachen hat und es trotzdem nicht um nichts geht". Diese Anforderungen erfüllt die neue Produktion.

Salzburger Straßentheater,

Vorstellungen bis 6. August.