Salzkammergut Festwochen Gmunden: Was Harald Schmidt mit Schnitzler verbindet

Karin Bergmann setzt in ihrer ersten Festwochen-Saison in Gmunden neue Theater-Akzente.

Vom Wiener Ring zur Traunsee-Idylle - fühlt sich das nicht wie Stadtflucht an? "Gmunden hat etwas sehr Städtisches", widerspricht Karin Bergmann. Die ehemalige Burgtheater-Intendantin geht in ihre erste Saison bei den Salzkammergut Festwochen. Als Spartenchefin für Literatur und Theater genieße sie dort Autonomie, erzählt die Theatermacherin: "Es war vollkommen klar, dass ich völlig frei in meiner Auswahl und Dramaturgie bin."

Dennoch schälen sich drei Programmsäulen heraus: Neben dem Fixstern Thomas Bernhard sollen alljährlich zeitgenössische Dramatik und ein Weltautor ...