Schauspielhaus Salzburg bekennt sich zu Fair Pay und Theater unserer Zeit

Eine neue "Antigone" von Michael Köhlmeier und ein neues Kinderstück von Peter Blaikner stehen 2023/24 auf dem Spielplan des "größten freien Theaters Österreichs".

Viele Theaterhäuser setzen im postpandemischen Ringen um das Publikum auf Klassiker und populäre Stoffe. Das Schauspielhaus Salzburg versucht in der Saison 2023/24 hingegen eine anspruchsvolle Balance zwischen "kommerziellem Erwartungsdruck und schwieriger Kost", wie Intendant Robert Pienz am Dienstag bekannt gab. Dystopische Stoffe wie George Orwells "1984" - in einer Neufassung von Dramaturgin Tabea Baumann - und Juli Zehs "Corpus Delicti" stehen ebenso auf dem Spielplan wie eine Adaption von Jane Austens Roman "Stolz und Vorurteil" oder die Krimikomödie "Arsen und Spitzenhäubchen".

Eröffnet wird am 16. September mit "Antigone" in einer neuen Fassung von Michael Köhlmeier, Pienz zufolge "eine mittlere Sensation". Weitere Uraufführungen steuern die Burgenländerin Theodora Bauer, die sich in "Kleine Geister" mit Korruption in Österreich auseinandersetzt, sowie Peter Blaikner bei. Drei Jahrzehnte nach den Erfolgsstücken "Ritter Kamenbert" und "Das Hausgeisterhaus" kehrt der Salzburger Autor mit "Das Büchergeheimnis" am Schauspielhaus zum Kindertheatergenre zurück. Gegenwartstheater bietet auch das Nestroypreis-gekrönte Volksstück "Adern" der jungen Tiroler Autorin Lisa Wentz. "Wir unterstützen zeitgenössische Dramatik", sagt Spielleiter Jérôme Junod.

Ein weiteres Bekenntnis legt das laut Eigendefinition "größte freie Theater Österreichs" zum Thema Fair Pay ab. Dank Bundessubventionen konnten im Vorjahr die Gehälter für die rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses zu 84 Prozent an die Richtlinie angepasst werden. Dennoch beklagt Pienz ein "strukturelles Defizit", dem Haus fehlten aufgrund fehlender Gastspiele und Ticketeinnahmen infolge der Pandemie rund 200.000 Euro. Finanzielle Erholung erhofft sich der neue Verwaltungschef Reiner Philipp Kais vom steigenden Publikumsinteresse - für die kommende Saison erwartet man eine Auslastung von bis zu 74 Prozent - sowie europäischen Koproduktionen mit Luxemburg und Temeswar, die künftig auch EU-Fördergelder lukrieren sollen.