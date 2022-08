Shakespeare im Park: Liebesschwüre in Leopoldskron

Abseits der Salzburger Festspiele findet in Leopoldskron ein Theater statt, das anders daherkommt. Dort gestehen sich in "Golden Lads & Girls" Shakespeares Charaktere zwischen schnatternden Gänsen ihre Liebe.

"Sie trinken Ouzo und wollen dich verführen", sagt der eifersüchtige Troilus, gespielt von Daniel Wagner, über Griechen zu Cressida, verkörpert von Sofia Payet. Das Publikum der fünften Ausgabe von Shakespeare im Park, "Golden Lads & Girls", lacht und das nicht zum ersten Mal an diesem Abend. Das Stationenstück in der Inszenierung von Carl Philip von Maldeghem feierte im Mai Premiere im Park von Schloss Leopoldskron. Nach ein paar Monaten Pause wurde es am Dienstag wieder aufgenommen. An diesem Abend mit einer krankheitsbedingten Änderung: Julia-Elena Heinrich, die Viola und Orsino spielt, musste durch Patrizia Unger ersetzt werden. Diese habe "die ganze Nacht mit dem Textbuch verbracht" und weil Shakespeares Texte nicht so leicht zu merken seien, werde eine der 13 Stationen gestrichen, sagt eine Sprecherin des Salzburger Landestheaters zu Beginn der Vorstellung.



SN/slt/tobias witzgall Olivia, verkörpert von Britta Bayer, findet Gefallen an Caesario, auf dem Bild gespielt von Julia-Elena Heinrich.



"Golden Lads & Girls" besteht aus fünf Stücken von Shakespeare. Es beginnt mit dem Prolog aus "Troilus und Cressida", vorgetragen von Britta Bayer. Mit einem Papierschiff im Brunnen des Gartens stellt sie einen Schiffbruch dar. Gleich darauf stimmt eine Matrosin, gespielt von Franziska Stebler, ein Lied an und die Geschichte nimmt ihren Lauf: Viola aus "Was ihr wollt" dient männlich als Caesario verkleidet Herzog Orsino, dem Mann, in den sie verliebt ist. Blöderweise wird sie von ihm beauftragt, Olivia zu umwerben. Diese verliebt sich prompt in ihn. Auf der anderen Seite gibt es das Paar aus "Troilus und Cressida", die sich ihrer Liebe sicher scheinen, bis Troilus auf Caesario trifft. Die beiden spielen dazu neu interpretierte Szenen aus "Das Wintermärchen". Die zwölfte Szene stammt aus "Ein Sommernachtstraum". Das Stück mündet in einem aus "Cymbeline" bekannten Finale: Fast alle Personen treten nochmals auf, um die verwirrende Handlung aufzulösen. So wird das Stationentheater zu einem Stück, das laut dem Salzburger Landestheater "Shakespeare so nie geschrieben hat und trotzdem ganz von ihm ist".



Gegen die Schönheit des Schlosses kommt niemand an

Als Bühne dient der Park von Schloss Leopoldskron. Das Publikum wird von einem Mann im Matrosenkostüm zu den einzelnen Orten im Park geführt. Er markiert den Beginn und das Ende der Szene mit einem Gongschlag. Begeistert machen die Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen den einzelnen Spielorten Fotos vom Weiher und den Statuen. Schließlich ist der Park Teil des Erlebnisses. Im Gegensatz zu den Salzburger Festspielen in der Stadt wird bei Shakespeare im Park auf Interaktion gesetzt: Die Schauspielerinnen und Schauspieler nehmen das Publikum wahr und bitten es, im Stück zu partizipieren. In der Mitte des Stücks etwa kommen die zu Beginn an alle verteilten weißen Schals zum Einsatz: Das Publikum soll sich zeitgleich mit Olivia verschleiern.





Die vier Schauspielerinnen und der Schauspieler nehmen mehrere Rollen ein und wechseln zwischen den Spielorten - und manchmal auch in der Szene - die Kostüme. Dialoge zwischen Viola, verkörpert von Patrizia Unger, und Olivia, gespielt von Britta Bayer, wie "Wo steht dein Elternhaus?" - "Woanders, als ich bin", sorgen für Lacher auf der Zuschauerbühne. Auch das Gespräch zwischen Cressida und Troilus über Treue kommt gut an. Österreichisches Gefluche wie "Zefix!" von Olivia lockert das Theater auf.

Sofia Payet spielt die Rolle der Cressida besonders glaubhaft, indem sie sich von den witzigen Aussagen von Troilus nicht beirren lässt. Die Nachtschicht hat sich für Patrizia Unger ausgezahlt. Sie harmonierte sehr gut mit den anderen. Die Darstellerinnen und Darsteller sprechen ohne Mikrofon. Bei der Publikumsgröße und dem Geschnatter der Gänse im Hintergrund ist es teilweise schwierig, der Handlung zu folgen. Das kurzweilige Stück endete nach ungefähr eineinhalb Stunden mit verhaltenem Applaus.