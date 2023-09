Sieben Malinas tippen im Ungargassenland

Am Wiener Volkstheater läuft seit Freitagabend die Bühnenfassung von "Malina". Der Stoff zerfällt referenzenreich in Reflexionen, Traumnotizen, verzweifelte Gespräche am Vierteltelefon, in Briefe und ausschweifende wie ausweichende Interviewantworten.

Sie hämmern synchron auf die imaginären Schreibmaschinen ein, rauchen mit abgespreizten Fingern. Der Schlagzeuger trommelt dazu nervös auf der Snare. Vom "Slalom der Augäpfel" ist im Stück die Rede. Einen solchen erlebt man im Ungargassenland, das seit Freitagabend ins Wiener Volkstheater verlegt wurde.

Claudia Bauer und Matthias Seier haben hier zuletzt wirkungsreich mit dem Jandl-inspirierten "humanistää!" Erfolg eingefahren. Es bescherte dem Haus die erste Einladung zum Theatertreffen in Berlin seit 1970. Das Werk, dass sich die beiden nun zur Eröffnung der Herbstsaison vorgeknöpft haben, entstand in dieser Zeit. Sie dramatisieren "Malina", den einzigen Roman (der geplanten Trilogie "Todesarten") Ingeborg Bachmanns, deren Todestag sich im Oktober zum 50. Mal jährt.

Gezeichnet wird ein facettenreiches Psychogramm

Der Stoff zerfällt referenzenreich in Reflexionen, Traumnotizen, verzweifelte Gespräche am Vierteltelefon, in Briefe und ausschweifende wie ausweichende Interviewantworten. Gezeichnet wird das Psychogramm einer Feministin, einer Rächerin, einer NS-Anklägerin, einer Intellektuellen, einer Schriftstellerin, die Unabhängigkeit sucht, während sie in die Abhängigkeit rutscht. In einer toxischen Beziehung, im paternalistischen Kulturbetrieb und auf körperliche Weise (Tablettensucht). Wie macht man eine solche Seelenreise, die die Autorin als ihre "geistige Autobiografie" bezeichnete, greifbar?

Die Regisseurin setzt Sieben auf einen Streich ein: Evi Kehrstephan, Bettina Lieder, Nick Romeo Reimann, Uwe Rohbeck, Christoph Schüchner, Friederike Tiefenbacher und Johanna Zachhuber verschwimmen zur Ich-Erzählerin und zu Malina, ihrem männlichen Gegenpart. Die Truppe übernimmt auch die Texte von Fräulein Jellinek, der Sekretärin und Herrn Mühlbauer, dem Journalisten. Alle sind ähnlich gekleidet; mit Krawatte und blonder Pony-Perücke.

Bühnenfassung gerät nicht so düster wie erwartet



Samouil Stoyanov, der mit seinem Wienerisch ein bisschen an den "Willkommen-Österreich"-Satiriker David Dave Scheid erinnert, spielt Ivan, den Anti-Intellektuellen mit Goldketterl und gelber Brille. Der Bauch schwabbelt ihm über dem Bund der wild gemusterten Boxershort. "Lach mehr, denk weniger!" trichtert er seiner Affäre ein. So lautet auch die Parole der rasanten Bühnenfassung, die nicht so düster gerät wie erwartet. Stellenweise fängt sie Bachmanns klugen Humor etwa im Kochbuch-Monolog gut ein. Gemeinsam mit ein paar witzigen Regie-Ideen, etwa, dass Ivans Kinder mit Marionetten dargestellt werden, sorgt das für Lacher. Von den Gesangseinlagen der Mezzosopranistin Johanna Zachhuber hätte jene im Dirndl gereicht. Wenn sie "Valossn, valossn" mit leicht Kärntnerischem Zungenschlag singt und dazu ein Telefonhörer tanzt, ist das schon lustig.

Teile von Bachmanns Sprache gehen unter



Der bedrückende Mittelteil ist kurz gehalten. Er verhandelt den neben Malina und Ivan, den dritten Mann: die grausame Vaterfigur, die gleichzeitig auch für NS-Verbrechen steht. Die Hauptfigur kämpft gegen Traumata, das Über-Ich, gesellschaftliche Hausfrauenzwänge, die oberflächliche Sommerfrisch-Society am Wolfgangsee und gegen "geistige Enteignung". Sie will ausreden dürfen, sich verstanden fühlen. Sie möchte, dass Schreiben ohne Phrasen auskommt. Insofern ist ein (Wieder)lesen vor dem Theaterbesuch ratsam. Denn die spärliche Handlung ist nur das Trägermaterial für Bachmanns Sprache und Teile davon gehen leider unter. Weil es zu laut ist (Livemusik). Weil es zu schnell ist (Augapfelslalom). Weil mit Videosequenzen übertrieben wird. Sie werden auf Holzquader, die innen stilsicher mit geblümten Tapete und rosa Badezimmerfliesen ausgekleidet sind, live projiziert.

Der berühmte Schlusssatz "Es war Mord" fällt am Premierenabend nicht. Stattdessen zitiert man männliche Feuilletonisten. Sie schwafeln von "Trivialliteratur", davon, dass sie "nicht besonders hübsch" gewesen und Frigidität ein "Leitmotiv ihrer Prosa" sei. Das letzte Wort bekommt Bachmann zum Glück selbst: "Sie haben sich in der Nummer geirrt. Mein Name? Malina." Als es in der Mitte des etwas mehr als zwei Stunden langen Aufführung hieß: "Ist hier noch irgendjemand wach?", waren es einige Zuschauer schon länger nicht mehr. Aber der Applaus am Ende hält lange an.