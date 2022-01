Sisi im Theater: "An meinen Haaren möchte ich sterben"

Gedichte der Kaiserin Elisabeth werden mit Pop, Hip-Hop und Techno vertont.

"Nicht soll Titania unter Menschen gehen/In diese Welt, wo niemand sie versteht,/Wo hunderttausend Gaffer sie umstehen,/Neugierig flüsternd. ,Seht, die Närrin, seht!'" So hat Sisi die Elfenkönigin aus Shakespeares "Sommernachtstraum" besungen. Als liberal erzogenes Naturkind will sie lieber eine Titania sein als Kaiserin von Österreich-Ungarn. Andrerseits genießt sie ihren ausufernden Hofstaat. Da sie von ihrem Ehemann Franz Joseph bald nichts mehr wissen will, verkuppelt sie ihn mit der Schauspielerin Katharina Schratt, ist selbst immer auf Reisen und Kuren, auf der Suche ...