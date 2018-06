Zum Start der Sommerszene kehrte Mette Ingvartsen die Gesetze der Pornografie um.

So richtig will die Orgie nicht in Fahrt kommen. Zwar nehmen die Akteure unermüdlich eindeutige Posen ein, räkeln sich, streicheln einander und bringen sich schon wieder in Stellung für die nächste Ekstase - aber wenn die Körper dann grüppchenweise erstarren, lassen sie eher an die leidvolle Aura klassischer Skulpturen wie der "Laokoongruppe" denken als an die zügellose Spaßbereitschaft der Generation Porno.