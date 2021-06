Sommerszene Salzburg: Ein Wort, ein Wort und noch ein Wort

Sommerszene: Im Stadtwerk spielt das Kollektiv Influx seine Performance "These.Three.Words".

"Am Anfang war das Wort", so beginnt das Johannesevangelium. Bei der App What3Words sind es, wie der Name besagt, drei Worte. Erdacht wurde das System vor acht Jahren in London: Die App teilt die ganze Welt in Raster von drei mal drei Meter großen Quadraten ein, jedem Quadrat weist sie fix drei Worte zu. So kann jede Position auch in der Landschaft mit einer eigenen Wortadresse exakt bestimmt werden.

Diese App nutzt die Gruppe Influx für ihre Performance: ...