Sommerszene Salzburg: Frisches Voodoo-Blut pumpen durch das Herz der Finsternis

Wut, die Ausgangspunkt für Lia Rodriguez bei der Inszenierug von "Furia" ist, ist in den verzerrten Gesichtern zu lesen, in jeder Geste in jeder Bewegung.

Es hämmert Trommelsound. Unablässig. Monotonie nahe am Abgrund. Ein Groove des Grauens, in den man flott hineinkippt. Ein Sound wie eine Fessel. Neun Körper zucken, verschlingen sich ineinander, deuten Vergewaltigung an, deuten Schläge an, schleppen sich quer über die Bühne, tote Körper, Körper in sexueller Ekstase. Einmal eingehüllt in Plastik wie in Leichensäcke, dann wieder nackt. Wild und gewalttätig, bis auch das Blut spritzt, inszeniert Lia Rodriguez das Stück "Furia", das bei der Sommerszene Salzburg zu sehen war.

...