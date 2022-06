Stefanie Reinsperger erhält den ersten, mit 5.000 Euro dotierten Helene-Weigel-Theaterpreis. Die Auszeichnung, die vom Freundeskreis des Berliner Ensembles gestiftet wird, soll "außergewöhnliche künstlerische Leistungen am Berliner Ensemble sichtbar machen und fördern", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die Österreicherin Reinsperger ist seit 2017 Ensemblemitglied und wurde u.a. für "ihre so dynamische und kraftvolle Präsenz" geehrt.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Stefanie Reinsperger darf sich über 5.000 Euro freuen.

(S E R V I C E - www.berliner-ensemble.de)