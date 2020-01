Stefanie Sargnagel zeigt Abseitiges vom Oktoberfest

Was kommt heraus, wenn man zwei Wochen lang Dauergast auf dem Oktoberfest ist? Bei der Wiener Autorin Stefanie Sargnagel war es ein Theaterstück. "Am Wiesnrand" wurde am Donnerstag im Münchner Volkstheater uraufgeführt. Lebensfreude, Bierseligkeit und heiße Flirts bis hin zur Ekstase - und auf der anderen Seite Verzweiflung, Elend und Er- beziehungsweise Ausnüchterung.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Sargnagel machte sich Gedanke über das Oktoberfest