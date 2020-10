steirischer herbst: Slapstick auf der Bühne, Melancholie auf "Paranoia TV"

Anders als bei Bühnenproduktionen finden sich im digitalen Angebot des diesjährigen Festivals Entdeckungen und Kleinode.

Langes Haar, eigenwillige Mimik, seriöser Anzug: So betritt Diederik Peeters die Bühne im Grazer Orpheum und entführt alsbald das Publikum in seine eigenwillige Welt der bizarren Geschichten, nicht synchronen Stimmen und anderen Rätselhaftigkeiten. Der 47-jährige belgische Performancekünstler lauscht im steirischen herbst in "Red Herring" an der Wohnungstür von George Clooney, bittet die Zuseher mehrfach, die Augen zu schließen (optische Sensationen nach dem Augenaufschlag gibt es aber keine), und macht Geräuschübungen mit Damenschuhen und Reis in seinem Mini-Tonstudio.

Sein ...