Stern am "Sibiu Walk of Fame" für Festwochen-Intendant Rau

Das Sibiu International Theatre Festival (Rumänien) hat den neuen Intendanten der Wiener Festwochen, Milo Rau, mit einem Stern auf dem "Sibiu Walk of Fame" geehrt. Er erhalte die Auszeichnung für seine "unglaubliche Karriere als Theaterregisseur und Autor, Schriftsteller, Filmregisseur in Europa und weltweit", zitieen die Wiener Festwochen Festival-Präsident Constantin Chiriac in einer Aussendung.

Sibiu International Theatre Festival ehrt Leiter der Wiener Festwochen

Rau wurde heute, Samstag, geehrt - dem Tag, an dem er die Festwochen-Leitung offiziell übernahm. Die Auszeichnung wird seit 2013 für "herausragende Leistungen im kulturellen und künstlerischen Bereich in Sibiu und weltweit" verliehen. Der Schweizer Regisseur, Autor und Theatermacher zeigte sich "sehr stolz und gerührt" über den Stern - "noch dazu an der Seite von Leuten wie Ariane Mnouchkine oder Peter Brook, die ich sehr bewundere. Die Initiative, eine Stadt mit langer Geschichte wie Sibiu mit der internationalen Ausstrahlung und globalen Praxis eines internationalen Theaterfestivals wie dem Sibiu International Theatre Festival zu verbinden, ist genau das, was Theater leisten kann: das Lokale mit dem Globalen verknüpfen."