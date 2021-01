Streaming-Premiere am Wiener Burgtheater: Mensch und Maschine

Michael Maertens erkundet am Silvesterabend im Einpersonenstück "Die Maschine in mir (Version 1.0)" die Welt der Transhumanisten.

Sie schwingen mit den Armen und schaukeln die metallenen Hüftgelenke zu "Do you love me". Die Roboter von Boston Dynamics tanzen in ihrem Werbevideo zum Jahreswechsel. Und sie faszinieren viele, weil sie so "menschlich" wirken. Auf dem Buchcover von "To Be a Machine" von Mark O'Connells ist so ein Roboter zu sehen. Der Original-Untertitel klingt nach futuristischem Schelmenroman: "Adventures Among Cyborgs, Utopians, Hackers, and the Futurists Solving the Modest Problem of Death". Mit schelmischen Rollen ist Michael Maertens bestens vertraut. ...