Höhenflüge im Kirchenraum: Der Cirque Alfonse erntete zur Eröffnung des Winterfests im Volksgarten Standing Ovations.

Für Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe gibt es in der Bibel eine klare Anweisung: "Einer trage des anderen Last." Wenn die Mitglieder des Cirque Alfonse diese Richtlinie umsetzen, kann das freilich auch so aussehen: Einer balanciert auf seiner Schulter eine meterhohe Stange, ...