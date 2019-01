"Tage des Aufstands": Pussy Riot traten in Salzburg auf

Punk-Gebet, Schauprozess, Lagerhaft: In der Performance "Riot Days" arbeitet Pussy-Riot-Mitglied Maria Alechina ihre Geschichte auf. Vor falschen Mythen wurde beim Auftritt in Salzburg vorab gewarnt.

Bevor das Theater losgeht, will Alexander Cheparukhin mit einem zählebigen Mythos aufräumen: "Eine Punk-Band war Pussy Riot nie", sagt er am Montagabend im randvollen Salzburger Jazzit, bevor die Performance losgeht. Zwar bediente sich die russische Aktivistengruppe immer wieder an Strategien der Punk-Kultur, zwar wurden sie mit ihrem Punk-Gebet in der Christus-Erlöser-Kirche von Moskau, das 2012 zum politischen Prozess und der Verurteilung mehrerer Mitglieder führte, weltweit bekannt. Aber mit einem Punk-Konzert habe das Stück "Riot Days", das Pussy-Riot-Mitglied Maria Alechina an diesem Abend in Salzburg auf die Bühne bringt, nichts zu tun, erläutert Produzent Cheparukhin. Laut wird es dann trotzdem.