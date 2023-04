Talkreihe mit "Ibiza-Detektiv" Hessenthaler im Volkstheater

Das Wiener Volkstheater holt den "Ibiza-Detektiv" Julian Hessenthaler auf die Bühne: Er wird an drei Gesprächsabenden in der Roten Bar im April und Mai teilnehmen. Los geht es am Donnerstag mit dem in Kooperation mit dem Recherchezentrum "Correctiv" veranstalteten Event "Einer muss zahlen", wo Hessenthaler - seit Mitte März wieder auf freiem Fuß - "seine Sicht auf die Geschehnisse rund um seine Verhaftung und Verurteilung präsentieren" wird, kündigte das Theater am Montag an.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Julian Hessenthaler wird sich wohl kein Blatt vor den Mund nehmen

Hessenthaler soll das 2019 bekannt gewordene "Ibiza"-Video produziert haben, das den damaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und den seinerzeitigen FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus in einer Villa auf Ibiza im Gespräch mit einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte zeigte und massive innenpolitische Folgen hatte. Er wurde im März 2022 wegen Kokainhandels und Urkundenfälschung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Mitte März wurde bekannt, dass Hessenthaler mit Fußfessel wieder auf freiem Fuß sei. Im Zuge von "Einer muss zahlen" wird sich nicht nur "Correctiv"-Journalist Jean Peters mit Hessenthaler über die Ibiza-Causa unterhalten. Auch das Publikum kann im Anschluss Fragen stellen, hieß es. Tickets für alle drei Abende gibt es bereits. "Unerschrockener, verfolgter Whistleblower wie Edward Snowden oder geschäftstüchtiger Nestbeschmutzer: Julian Hessenthaler ist eine der spannendsten und umstrittensten Persönlichkeiten der jüngeren österreichischen Geschichte", erklärte Volkstheater-Direktor Kay Voges die Einladung in einer Aussendung: "Unumstritten sind aber seine Verdienste um die Demokratie Österreichs. Mit dem Ibiza-Video hat er den öffentlichen Fokus auf Korruption in Politik und Medien in diesem Land gelenkt und die Debatten der letzten vier Jahre entscheidend mitbestimmt." Der zweite Abend findet am 4. Mai gemeinsam mit der Initiative "Saubere Hände" statt. In der angesetzten Diskussion soll es um die Folgen des Ibiza-Videos gehen, aber auch um die Frage, was aus dem im Vorjahr initiierten Antikorruptionsvolksbegehren geworden ist. Am 17. Mai schließlich wird Hessenthaler unter dem Motto "Der Ibiza-Jahrestag - Ein Blick über die Grenzen" "mit Vertretern aus Politik, Medien und Justiz" über die Geschichte des Videos und die Konsequenzen diskutieren, wobei nähere Details noch bekanntgegeben werden sollen. (S E R V I C E - https://www.volkstheater.at/julian-hessenthaler/ )