Tanzen gegen das Gewicht der Welt

Beim Festival "Hip Hop Goes Theatre" sind Stars aus Spanien und Tänzer aus der Ukraine zu Gast.

Sie zählen zu den virtuosen Könnern der internationalen Streetdance-Szene. In dem Stück, mit dem das Kollektiv Iron Skulls Co aus Barcelona zum Salzburger Festival "Hip Hop Goes Theatre" kommt, geht es allerdings nicht um makellose Perfektion. Im Gegenteil: Sie nehmen sich ein Beispiel an einem japanischen Prinzip namens Kintsugi, von dem man lernen kann, dass Risse und Reparaturen dazugehören, weil sie von der Geschichte eines Gegenstands mehr erzählen als eine makellose Oberfläche. In ihrer gleichnamigen Streetdance-Choreografie "Kintsugi" erkunden die Iron ...