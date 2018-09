Ein Taxifahrer, der plötzlich stoppt, zur Gitarre greift und - in der Hoffnung auf den ganz großen Durchbruch - stimmgewaltig eine Eigenkomposition vorträgt? Ist nicht nur in Nashville, sondern auch in Graz möglich, wo das Theater im Bahnhof (TiB) im steirischen herbst zu "Hier war ich noch nie. Eine Taxichoreographie" einlädt. Sechs Taxler - männliche und weibliche - offerieren Rundfahrten durch die Stadt, doch in Wahrheit sind es Reisen zu den jeweiligen Persönlichkeiten.