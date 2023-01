Theater Ecce: Vom "Paradies" in die Kulturhauptstadt

Salzburger Theaterinitiative erarbeitet "Großes Welttheater" für Salzkammergut2024 und setzt auf Jahresprogramm mit aktuellen Gesellschaftsthemen.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: 2024, wenn sich Bad Ischl und das Salzkammergut als Kulturhauptstadt Europas präsentieren, wird auch das Salzburger Theater Ecce mit einer aufwendigen Produktion Teil des Programms sein. Erste Vorboten gibt es schon 2023 zu sehen: In den Volxtheaterwerkstätten in Salzburg und Saalfelden "erarbeiten wir Studien und Episoden", sagte Regisseur Reinhold Tritscher bei einem Pressegespräch am Montag. Der Titel "Das große Welttheater" beziehe sich auf das barocke Mysterienspiel von Calderón de la Barca, das auch für ...