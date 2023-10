Theater Ecce schlägt das Zelt in Leogang auf

Inklusives Familienstück "Alaaddin" wird eine Woche lang gezeigt.

Unversehens löst der Herbst den Sommer ab, das ist nicht nur eine meteorologische Erfahrung. Auch das Theater Ecce hat seine Sommerresidenz in Leogang in den Herbst verlegt: Ab 20. Oktober laden Reinhold Tritscher und sein diverses Ensemble neun Tage lang ins - selbstverständlich beheizbare - Theaterzelt, um die groß besetzte Produktion "Alaaddin" aufzuführen. "Wir wollen vor allem für die Einheimischen spielen. Die befinden sich im Sommer meistens mitten in der Saisonarbeit, im Herbst haben sie mehr Zeit", schildert Tritscher. Die acht Termine seien mit Blick auf die Herbstferien geplant worden, das Stück um den orientalischen Wunderlampengeist spreche die ganze Familie an.

Nach der Residenz in Leogang und einer weiteren "Alaadin"-Spielserie im Oval stemmt das Theater Ecce ein Großprojekt: Im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 konzipiert Reinhold Tritscher mit seinem Ensemble eine spartenübergreifende Produktion nach Calderóns "Das große Welttheater". In Bad Goisern sollen Akrobatik, Multimedia, Schauspiel, Tanz und Musik ein ganzheitliches Theatererlebnis bilden. "Wir sammelten in zwei Workshops Material, daraus fügt sich das Stück zusammen", verrät der Salzburger Theatermacher. Premiere ist am 22. Februar.