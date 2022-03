Theater in Kiew: In einem Keller wird gespielt

"Während der ganzen Vorstellung wurde bombardiert", erzählt die Regisseurin Tanya Shelepko.

Mächtige Explosionen sind in Kiew zu hören. Während die Hauptstadt der Ukraine angegriffen wird, stellt der junge Schauspieler Daniil Prymachov in einem Kellertheater einen Gefangenen dar, der mit verbundenen Augen auf einem Stuhl sitzt. Zwei andere Männer beraten, wie sie mit ihm verfahren sollen. Sie werden gespielt von Alina Zevakova und ihrem per Videoverbindung aus der Westukraine zugeschalteten Kollegen Valeriy Simonchuk. Gespielt wird der Einakter "Die neue Weltordnung" des britischen Nobelpreisträgers Harold Pinter. Das Publikum besteht aus zehn Menschen - ...